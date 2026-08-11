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Возможность американского посредничества в украинском конфликте упущена после провала переговоров в Анкоридже.

Об этом профессор истории в университете Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью журналистке Елене Петровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, русские столько раз обжигались на дипломатии, что не будут пробовать ее снова. Я думаю, конфликт решится на поле боя. И хотя многие в это не верят, факты указывают, что они победят. Это занимает много времени, но все указывает, на их победу», – сказал Гиббс.

Он не верит в прогнозы поражения России и цифры российских потерь, которые публикуют американские и европейские СМИ.

«Есть вещи, которые можно проверить. Одна из них – сколько ресурсов Россия выделила на эту войну. Можно зайти на сайт стокгольмского Института проблем мира и посмотреть, какой процент ВВП России уходит на все военные расходы. На 2026 это 6,3% ВВП. Для страны, которая воюет четыре года это не так уж много. Для меня это означает, что Россия лишь слегка затронула свой потенциал и может нарастить усилия, если захочет», – сказал Гиббс.

Он напомнил, что США во время войн во Вьетнаме и Корее тратили на войну больше 40% ВВП.