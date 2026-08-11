Депутат Госдумы – об СВО загадками: «Территориальные задачи скоро будут выполнены»

Елена Острякова.  
11.08.2026 14:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1124
 
Дзен, Россия, Спецоперация


Воевавший на фронте депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов побоялся сделать точный прогноз об окончании СВО, но надеется, что это произойдет скоро.

Об этом он заявил блогеру Амирану Сардарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воевавший на фронте депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов побоялся сделать точный прогноз...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ситуация, безусловно, крайне сложная. Мне кажется, что скоро закончится. И кажется, и надеюсь, что скоро», – сказал Милонов.

Он считает, задачи РФ по освобождению территорий скоро будут выполнены.

«Территориальные задачи скоро будут выполнены. Но в любом случае решение принимает верховный главнокомандующий. Я не пытаюсь съехать, просто это не моя компетенция. Но хотелось бы, чтобы мы как можно быстрее достигли наших целей, и СВО бы закончилась», – сказал Милонов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в Анкоридже Россия пошла на «непростые» уступки по СВО.

Однако граждане России до сих пор не осведомлены, на какие уступки по СВО была согласна пойти Москва, и какова судьба всех территорий, включенных в Конституцию РФ. Как, впрочем, и других исторических русских земель, остающихся под властью бандеровцев.

Метки:

English version :: Читать на английском Депутат Госдумы – об СВО загадками: «Территориальные задачи скоро будут выполнены»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора