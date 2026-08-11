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ЕС, проиграв на Украине, может решиться на безрассудную войну с Россией.

Об этом профессор истории в университете Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью журналистке Елене Петровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет делать Европа, когда проиграет войну на Украине? Они просто сядут и скажут: мы вложили сотни миллиардов долларов в эту войну, мы уверяли свое население, что победим… и проиграли. Они не жаловались на подрыв «Северных потоков и снизили уровень жизни. Они скажут своему населению: ну что ж, так бывает… Или они могут пойти на отчаянный шаг и попытаться вступить в войну с Россией. Скажу мягко: это невероятно безрассудный поступок, но я бы не стал его исключать», – сказал Гиббс.

Он опасается, что европейцы в следующем году «могут совершить нечто безумное: ввести войска или создать беспилотную зону, атаковать российские ВВС». Профессор знает многих европейских политиков, которые ведут подобные разговоры.

«Это очень тревожные разговоры. Тот факт, что Кая Каллас, выступая от имени всего ЕС, говорит, что целью может быть расчленение России на части, это чрезвычайно агрессивно и значительно повышает риск войны, включая ядерную. То, что происходит сейчас на Украине, гораздо безрассудней, чем все, что предпринималось в годы холодной войны. Конкретно – запуск ракет вглубь территории России. Даже при Рейгане это считалось слишком агрессивным и несущим риск ядерной войны. Теперь это делается регулярно», – отметил Гиббс.

Профессор считает подобное поведение безумным и иррациональным, потому что европейские армии «малы и небоеспособны», и надеется только на то, что президент РФ будет действовать более здраво.