На Украине угрожают заблокировать для России Каспийское и Балтийское море

Украинские атаки в Черном море на торговые суда РФ показали свою эффективность.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы показали, что можем поражать объекты, мы можем закрыть русским Каспийское море. Сейчас там возникают вопросы по Ирану. Надеюсь, что это пойдет в какую-то дипломатическую канву – и что мы добьемся того, чтобы все-таки море было де-факто для русских закрыто Каспийское, но при этом у нас не будет проблем с Ираном, который тоже потенциально определенная угроза для нас», – рассуждал экс-депутат.

Он считает, что Украине следует атаковать и Балтийское море.

«До Балтийского моря такая же дистанция, как и до Каспийского моря с нашей территории. И так же мы там можем на постоянной основе поражать цели.

И там идет в разы, в сотни раз больший трафик, чем по Каспийскому морю. Там фактически главная, так сказать, смерть Кощеева. Там идет крупнейший трафик нефтепродуктов», – заявил Луценко.