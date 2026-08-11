Майор ВСУ: «Технологии русских превзойдут «Старлинк»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия все более успешно противодействует американской системе спутниковой связи «Старлинк», которую используют ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Старлинковское окно начинает закрываться. Это вполне прогнозируемая ситуация, потому что в нашей технологической войне нет каких-то стабильных технических решений, гарантирующих тебе стабильный результат в течение неограниченного времени», – сказал Луценко.

Впрочем, он утешает себя, что пока русские не могут полностью подавить Старлинк своими системами РЭБ.

Луценко называет Старлинк «супертехнологией, у которой еще есть потенциал».

«Но в той форме, в которой у нас есть, он будет у нас все менее или менее эффективным из-за противодействия русских», – говорит экс-депутат.

По его мнению, Украине надо двигаться по пути создания собственных спутниковых систем.

Он встревожен постепенным разворачиванием в космосе российской спутниковой группировки «Рассвет».