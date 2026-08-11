ВСУ сломаются в ближайшие месяцы вместе с американской гегемонией – профессор из Аризоны

Елена Острякова.  
11.08.2026 14:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, Украина


Запад  оттягивает неизбежное, предоставляя находящейся в отчаянном положении Украине все больше помощи, и лишь продлевая войну и страдания

Об этом профессор истории в университете  Аризоны Дэвид Гиббс заявил в интервью журналистке Елене Петровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад  оттягивает неизбежное, предоставляя находящейся в отчаянном положении Украине все больше помощи, и лишь...

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«Я думаю, что произойдет, если возникнет кризис, при котором украинская армия просто начнет трещать по швам и разваливаться? Я предполагаю, что в ближайшие месяцы это вполне возможно. Армии ломаются спустя определенное время. Уже появляются первые признаки этого», – сказал Гиббс.

Среди таких признаков американец назвал сопротивление украинцев мобилизации.

«Это поражение не только для Украины, но и решающее поражение для НАТО, а значит, и для США. Ведь НАТО – это американское детище. Это нанесет удар по американской гегемонии в НАТО и всей системе альянсов США, от которого, как мне кажется, они уже не оправятся», – сказал Гиббс.

Метки:

English version :: Читать на английском ВСУ сломаются в ближайшие месяцы вместе с американской гегемонией – профессор из Аризоны

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