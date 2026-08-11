«Полный идиот и дебил»: галичанин-русофоб о требовании Зеленского к Трампу
Требования [диктатора] Владимира Зеленского предоставить Украине 300 ракет-перехватчков к «Пэтриот» представляют собой рафинированный идиотизм.
Об этом в эфире своего видеоканала заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы помним, что наш, так сказать, стратег мирового уровня и очень ответственный за свои слова – топал ногами и требовал у Трампа 300 перехватчиков для «Пэтриотов». К концу зимы он сказал: «До конца года должно быть 300, иначе будет катастрофа».
И вот статья «Вашингтон Пост», это фактически официальный представитель Белого дома («Вашингтон Пост» так всегда расценивается) четко пишет, почему эти топанья ногами и вымогательство перехватчиков являются рафинированным идиотизмом, рассчитанным разве что на рафинированных идиотов, которые читать не умеют, ситуации не знают и так далее», – сказал Дроздов.
Он отметил, что, по данным американского издания, после весенней иранской кампании у США существенно иссякли вооружения этого типа.
«И сейчас по всему миру осталось 827 ракет к «Пэтриотам». Вот наш требует 300 уже немедленно. Когда в мире осталось 827 ракет, то требовать 300, это нужно быть полным идиотом и дебилом и ни в чем не разбираться и не понимать вообще. То есть надо быть космонавтом.
Не то, что смеются над тем, это крутят у виска, потому что это расписка в профнепригодности», – приходит к выводу русофоб.
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