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Требования [диктатора] Владимира Зеленского предоставить Украине 300 ракет-перехватчков к «Пэтриот» представляют собой рафинированный идиотизм.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы помним, что наш, так сказать, стратег мирового уровня и очень ответственный за свои слова – топал ногами и требовал у Трампа 300 перехватчиков для «Пэтриотов». К концу зимы он сказал: «До конца года должно быть 300, иначе будет катастрофа». И вот статья «Вашингтон Пост», это фактически официальный представитель Белого дома («Вашингтон Пост» так всегда расценивается) четко пишет, почему эти топанья ногами и вымогательство перехватчиков являются рафинированным идиотизмом, рассчитанным разве что на рафинированных идиотов, которые читать не умеют, ситуации не знают и так далее», – сказал Дроздов.

Он отметил, что, по данным американского издания, после весенней иранской кампании у США существенно иссякли вооружения этого типа.