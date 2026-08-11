Казахстанский узник-русофил Тайчибеков попросил Путина дать ему гражданство России

Алексей Топоров.  
11.08.2026 11:51
  (Мск) , Астана
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Казахстан, Политические репрессии, Россия


Отбывающий десятилетний срок по сфабрикованному обвинению казахстанской этнократии сторонник цивилизационного единства России и Казахстана Ермек Тайчибеков выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину.

В нём он рассказал, как терпит пытки и издевательства в казахстанской колонии за любовь к России и попросил дать ему политическое убежище, а впоследствии российское гражданство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отбывающий десятилетний срок по сфабрикованному обвинению казахстанской этнократии сторонник цивилизационного единства России и Казахстана...

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Политический узник Карагандинского исправительно-трудового лагеря Ермек Тайчибеков смог передать через своего адвоката Галыма Нурпеисова обращение на имя Владимира Путина.

Как рассказал сам представитель русофила, администрация пенитенциарного заведения издала негласное распоряжение не выпускать за пределы колонии все его обращения и несколько ходатайств у него – законного представителя, сотрудники отобрали. Однако благодаря его грамотной работе и жалобам на администрацию, юрист сумел всё-таки вынести на волю ряд документов.

Также на Ермека оказывается давление и пытки. В частности его принуждают принять ислам, а отбывающий сроки вместе с ним заключенные славянского происхождения специально нападают и избивают его – впоследствии один из них признался, что поступать подобным образом их заставляет администрация.

«Систематически в отношении меня применяется физическое и психологическое давление: меня избивают, переводят в карцер и ШИЗО под надуманными обвинениями в нарушении режима, что закрывает для меня возможность выйти по УДО, заставляют принять мусульманское вероисповедание и отказаться от своих политических и человеческих убеждений. После освобождения я также не буду в безопасности на территории Казахстана», – пишет Тайчибеков.

Он напоминает, что ранее Россия помогала гражданам других государств, подвергшихся у себя преследованиям за пророссийские взгляды.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять все возможные меры для предоставления мне политического убежища в России, а в последующем – гражданства РФ. Российская Федерация является для меня единственной страной, где я могу безопасно жить, не отказываясь от своих убеждений, и быть полезным обществу. Вне стен тюрьмы, я не только словом, но и делом смогу оправдать Ваши труды по моему вызволению», – заключает узник.

Ермек Тайчибеков был осужден по откровенно сфабрикованным обвинениям на десять лет за то, что публично осуждал дискриминационные действия режима Казахстана в отношении русских и дунган, поддерживал СВО, заявлял, что только в одном государстве с русскими казахи смогут реализовать себя как свободный народ.

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English version :: Читать на английском Казахстанский узник-русофил Тайчибеков попросил Путина дать ему гражданство России

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