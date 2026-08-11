«Схема отработана»: скоро начнется генеральная битва за Донбасс – военкор Коц

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Генеральная битва за самый главный бастион ВСУ на Донбассе – Славянско-Краматорскую агломерацию – вступает в свою активную фазу. Еще не в ближайшее время, но к концу года российская армия создаст огромный котел, отрезав эти города от снабжения.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что уже полиция и чиновники из Краматорска и Славянска потихонечку сворачиваются. Это значит, что агломерация уже становится не прифронтовой, а фронтовой. Принудительную эвакуацию семей с детьми они объявляли уже раньше, в июне. Так что скоро начнётся генеральная битва за эти города-символы», – сказал он.

«Я думаю, что сначала начнут нарезать Дружковку, Константиновку мы взяли, южный бастион вскрыли, сейчас работаем в Алексеево-Дружковке с юга, по Райскому с Юго-Запада теми же клещами – отработанная совершенно у нас схема. Сначала рвётся снабжение, гарнизон украинский садится на голодный паёк, по боеприпасам, по провизии, и только потом начинают заходить штурмовые группы. Так брали Константиновку, но брали несколько месяцев, поэтому не стоит ждать, что вот мы к концу осени возьмём всю-всю эту большую агломерацию. Но я думаю, что к концу этого года мы создадим условия для такого огромного котла, отрезав всю эту генеральную линию обороны противника от массового, стратегического снабжения, то есть все трассы, которые идут с запада и с севера, мы им перережем», – заявил Коц.

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