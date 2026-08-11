«Четверть логистических площадей – в ноль за неделю. Впереди чёрная зима» – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
11.08.2026 18:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина совершила ошибку, попытавшись положить российскую логистику и инфраструктуру, поскольку нарвалась на куда более мощный ответ.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина совершила ошибку, попытавшись положить российскую логистику и инфраструктуру, поскольку нарвалась на куда более...

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«И как мы видим, за неделю четверть логистических площадей в ноль. Сегодня проехался по супермаркетам. Сначала подумал, да свистят, заехал в «Мегамаркет», там всё окей, полный ассортимент, но потом заехал в «Фору» и «Сильпо». И там всё грустно, там всё заметно.

Это же только полбеды. А Одесский порт – 84% пропускной способности по зерну. Аграрии плачут, говорю как есть – крах, особенно для мелких и средних фермеров», – сказал укро-эксперт.

Он считает, что Украине надо было воспользоваться моментом весной, когда Россия была согласна на воздушное перемирие в обмен на отказ от ударов по своим НПЗ.

«Но увы, я не тот человек, которого кто-то сейчас будет слушать, тем более что ощущаю себя в глубоком меньшинстве в силу известных причин.

Сейчас тренд задают те, кто каждый день исполняет, говорит «Палае тэхныка ворожа» и так далее. Поэтому пока мы движемся по лестнице эскалации. И прогноз для Украины у меня неутешительный.

В  принципе, и Зеленский прямо уже об этом сказал, потому что тепловая генерация выбита. А это означает то, что впереди чёрная зима. Не нагоняю ужаса, но у каждого своё содержание в этом понятии, что такое чёрная зима», – резюмировал Золотарев.

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English version :: Читать на английском «Четверть логистических площадей – в ноль за неделю. Впереди чёрная зима» – киевский политтехнолог

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