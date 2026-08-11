Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тело агента немецкого Абвера и основателя сотрудничавшей с гитлеровцами Организации украинских националистов Евгения Коновальца будет перезахоронено в ближайшее время в Киеве.

Эксгумация останков Коновальца уже осуществлена в голландском Амстердаме, где пособник нацистов был ликвидирован 23 мая 1938 года советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского, сегодня в Роттердаме мы начинаем возвращение полковника Евгения Коновальца на Украину – для перезахоронения на родной земле с полагающимися государственными и военными почестями», – сообщила замглавы Зе-офиса Ирина Верещук.

25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области были перезахоронены останки другого гитлеровского коллаборациониста – ОУНовца Андрея Мельника.

На церемонии присутствовала вся верхушка бандеровской Украины, однако ВС РФ по необъяснимым причинам не использовали этот шанс для денацификации, которая объявлена Владимиром Путиным одной из главных целей СВО.

Неоднократно случалось, будто главари Зе-режима попадают под действие некоей тайной гарантии неприкосновенности – в отличие от рядовых граждан России, которых ежедневно убивают по приказам руководителей Украины.