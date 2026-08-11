Это – негодная «дружба»: на Украине решили, что Вучич мысленно считает Украину врагом

Игорь Шкапа.  
11.08.2026 18:25
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Украина


На Украине продолжают звучать критические мнения после визита Владимира Зеленского в Белград и его встречи с сербским президентом Александром Вучичем. Отмечается, что Сербия так и не стала другом Украины.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявила редактор украинского портала «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине продолжают звучать критические мнения после визита Владимира Зеленского в Белград и его...

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По словам эксперта, в России были обеспокоены визитом Зеленского в Белград, что Сербия может изменить свой курс на проукраинский, но сейчас поняли, что особых угроз нет.

«Надо понимать, что дружбы Киева и Белграда пока нет. Есть, возможно, так называемые дружеские отношения, как в дипломатическом языке это называют. Но все же это не та дружба, которая существует между сербами и русскими,  Сербией и Россией. Там совершенно другой уровень отношений с Украиной.

Вучич допустил очень интересное выражение. Он сказал, что я должен говорить даже с врагами, но в данном случае о врагах речь не идет. Но даже то, что он сравнивает Украину с врагом мысленно, тоже своего рода такой диагноз украинско-сербским отношениям», – недовольна украинка.

Она обратила внимание, что Косово (где высказали недовольство отказом Зеленского признать их независимость) «подписало военный союз с крупнейшими реальными друзьями Украины на Балканах».

«Это Албания и Хорватия. То есть вы понимаете, на какой сложный дипломатический маневр сейчас идет, точнее уже пошла Украина. И как она из этого будет выходить?

Я очень беспокоюсь о нашей балканской политике сейчас, тем более, что как раз в Албании и в Хорватии пока у Украины нет послов», – заявила Ищенко.

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