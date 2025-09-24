«Будем брать пример с Турции»: Польский генерал предлагает сбивать российские самолеты, как Эрдоган

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Польше недовольны, что США не хотят дать Варшаве четких гарантий того, что будут сбивать российские воздушные цели.

Так, бывший командующий польского ракетно-зенитного спецподразделения GROM генерал Роман Полко прокомментировал последние заявления главы Госдепа Марка Рубио и президента Дональда Трампа.

Напомним, что ранее Рубио отреагировал на заявление польского премьера Дональда Туска о готовности Польши сбивать объекты, угрожающие стране, добавив, что все зависит от поддержки союзников.

А вот Трамп вчера по этому поводу высказался несколько иначе.

«Да, я так думаю», – сказал он, отвечая на вопрос как относится к такого рода перспективе.

Впрочем, когда ему задали более конкретный вопрос, поддержат ли США союзников в их действиях, он ответил расплывчато:

«Это зависит от обстоятельств, но да, мы очень сильны в НАТО».

«Я вижу здесь некоторую несогласованность», – комментирует ситуацию для Wirtualna Polska генерал Полко.

При этом он говорит, что его возмутило заявление Рубио, назвав его «совершенно нелогичным».

«Если бы наши самолеты залетали в воздушное пространство России, ни у кого бы не возникло никаких дилемм», – сказал генерал.

Он настаивает, что «мы должны сохранять последовательность» в этом вопросе.

«Пока мы не дадим решительных ответных мер, российские провокации будут обостряться. Нам нужно провести красную черту», – считает он.

Он фактически призывает брать пример с Турции, которая сбила российский самолет на сирийской границе.