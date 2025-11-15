CNN: Украинская пресса замалчивала воровство Зе-банды ради «победы над Россией»

Игорь Шкапа.  
15.11.2025 22:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 319
 
Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Украина


Пока рано судить, нанесет ли коррупционный скандал какой-либо долгосрочный ущерб поддержке Зеленского среди украинцев, поскольку еще нет свежей социологии, пишет американское CNN.

А вот бывший министр экономики в первом правительстве после победы Зеленского на выборах, а ныне глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов более пессимистичен и считает, что коррупционный скандал повлияет на администрацию Трампа, независимо от того, что предпримет Зеленский.

«Не знаю, волнует их это или нет. Но они будут использовать это как рычаг давления на Зеленского», – сказал Милованов.

 «Обвинения в коррупции не новость для Украины. В первые месяцы полномасштабного вторжения Москвы среди украинских журналистов и гражданского общества существовало негласное соглашение о том, что расследование фактов коррупции не является приоритетом. Единственным важным было победить Россию», – отмечает CNN.

Судя по всему, когда с победой над Россией явно не сложилась, это негласное соглашение больше не действует.

