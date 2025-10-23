Даже лёгкие морозы станут кошмаром для украинцев – Попенко 

Игорь Шкапа.  
23.10.2025 20:46
  Киев
Уже ноябрьское понижение температуры станет настоящей катастрофой для украинцев из-за проблем в энергетике и, как следствие, невозможности пользоваться электрообогревателями.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, похолодание до 5-10 градусов в ноябре станет критическим, поскольку повышается потребление электроэнергии и никакие варианты Украину не спасают.

«Потому что нам надо будет и много газа, и много электроэнергии, соответственно, а генерация уже выбита. Этот дисбаланс будет и дальше продолжаться, но не сразу в ноябре месяце, когда дадут отопление.

И многие украинцы действительно не будут пользоваться электроприборами, кондиционерами, радиаторами, обогревателями разными и так дальше. Но речь идёт о том, что мы всё равно вернёмся к этому дисбалансу, но уже в конце ноября, в декабре», – резюмировал Попенко.

