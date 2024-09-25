Экс-спикер «правосеков»: «Шизоиды Ермака всё-таки снимут Буданова»

Вадим Москаленко.  
25.09.2024 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 371
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Увольнение начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова – это не вброс, а вопрос времени.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Увольнение начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова – это не вброс, а вопрос времени....

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«У меня есть инсайды из офиса президента, злые языки, которые мне дают информацию. И это всегда, подчеркну, всегда подтверждается. Я говорю, давайте откровенно: снятие Буданов – вброс? Говорит: «Нет, это план ближайший». Я говорю: вы немного шизоиды, или как? Зачем? Он с вами. Я боюсь другого, что его заменят на того, кто будет хуже.

Я не верю в лучшие кандидатуры. Я понимаю, что будет хуже, и понимаю, что этот человек будет снова ориентироваться на Ермака, и это вообще может стать не ГУР МО. А какая-то структура по выполнению заданий отдельного Андрея Борисовича на Украине, вне Украины, но его задания, а не задания страны», – язвил Береза.

«Причины, по каким его хотят снять, это политические причины. И это самое худшее, что может быть для нашей страны. Кстати, это было причиной для снятия и многих других. От Залужного до Кулебы, от…бесконечно. В итоге Украина теряет потенциал, а потом Зеленский говорит уже не про «перемогу», а давайте договариваться с Путиным», – возмущался бывший «правосек».

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