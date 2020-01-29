Эксперт объяснил, почему Зеленскому не дали слово в Израиле

29.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не планировали дать слово на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле по той причине, что на Украине, где подверглись геноциду миллионы евреев, вновь официально объявлены героями украинские пособники гитлеровских оккупантов.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый Республиканский» высказал известный российский журналист и военкор Андрей Бабицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не пригласили его выступить по совершенно понятной причине. Украина во время Второй мировой войны поставила несколько своеобразных рекордов. На её территории было уничтожено около 70 процентов всех евреев, убитых в Советском Союзе. Это не только украинские евреи. Туда привозили из Венгрии и из других стран.

Украинское население активно участвовало в еврейских погромах. Но самое серьезное, и еврейские власти по этому поводу предъявляют претензии украинскому руководству, это глорификация нацистских преступников, таких, как Роман Шухевич, на котором вообще клейма негде ставить.

Его роль в уничтожении евреев является выдающейся, он просто кровавый палач. Бандера лично не принимал участия, но был идеологом в уничтожении еврейства. Мельниковские ОУНовцы были исполнителями массового убийства в Бабьем Яру.

В истории Украины масса моментов, которые вызывают отторжение у нормального человека. А когда дело заходит о евреях и Холокосте, а это уничтожение не только евреев, термин был введен для уничтожения представителей всех народов и этносов во время Второй мировой войны…

Вообще, на самом деле, история президентства Зеленского – это цепочка предательств, предательств по отношению к собственному народу и собственным предкам», – отметил эксперт.