Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Люблине прошла массовая демонстрация против втягивания Польши украинскую войну.

Организатором акции выступила консервативная партия «Конфедерация польской короны», которую возглавляет депутат Европарламента Гжегож Браун, занявший четвертое место на последних президентских выборах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давайте не позволим им забрать у нас наших отцов, мужей и сыновей. Пока у нас еще есть выбор, давайте выберем Польшу и выберем мир», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Браун обрушился на польскую власть.

«Ваших детей и внуков загоняют в долги варшавские правительства», – заявил депутат.

По его словам, под видом оказания помощи «последнему живому украинцу, последнему богатому поляку» берутся обязательства, которые выходят за рамки польских национальных интересов.

Он напомнил, скандальный случай, когда на концерт бежавшего из Белоруссии рэпера Макса Коржа в Польше пришли украинцы с бандеровскими флагами. Политик назвал случившееся «очередной пощёчиной польскому народу».

Вспомнил Браун и инцидент в Пшеводово, где украинская ракета убила мирных польских граждан. Он поинтересовался, принёс ли кто-либо извинения за гибель людей, и была ли выплачена компенсация их семьям. Лидер партии подчеркнул, что отсутствие подобных жестов свидетельствует о пренебрежении интересами Польши. Напомним, Украина так и не признала свою причастность к удару по Польше, хотя ее вина установлена расследованием польской прокуратуры.

Резюмируя, Браун призвал противостоять политике, которая ведёт к «экономическому и политическому порабощению».