«Это – прошлогодний снег!». Глазьев не успевает отвечать на вызовы гибридной войны

Работу спецслужб союзных России и Белоруссии крайне затрудняет необходимость в условиях современной войны руководствоваться устаревшими регламентирующими документами.

Об этом на канале политического обозревателя Павла Иванова заявил ветеран Службы внешней разведки подполковник Валерий Задерей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В конце апреля в Минске был форум, буквально перед ним назначили Глазьева госсекретарём Союзного государства. И я говорил: хороший момент, чтобы здесь, в Минске, сформировать Ставку верховного главнокомандования именно по достижению победы в гибридной войне. Пусть Минобороны занимается Вооружёнными силами, а всё, что касается гибридной войны – это отдельный блок, здесь можно создать аналитический центр и определённые управленческие структуры.

Глазьеву послали эти предложения, он откликнулся и говорит, что буквально год назад в рамках единого государства была принята Стратегия национальной безопасности, что вы-то думаете. Он прислал нам. Мы посмотрели, но это – прошлогодний снег! Как пять лет назад они талдычили, ничего не поменялось», – рассказал ветеран разведки.