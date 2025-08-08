«Ещё год назад о границах 1991 года говорили. Що сталось?» – плач укро-эксперта

Вадим Москаленко.  
08.08.2025 23:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 101
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Просроченный президент Украины Владимир Зеленский, по сравнению с пафосной риторикой прошлых лет, сейчас, когда дело идёт до мирного соглашения, представляет собой жалкое зрелище.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский, по сравнению с пафосной риторикой прошлых лет, сейчас, когда...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Риторика Владимира Александровича изменилась на 180 градусов. Страна, которая ещё в 2023-м, ещё даже в 2024-м – говорила о границах 1991 года, пыталась совершить курскую операцию, и действительно была субъектом, пыталась доказать нашим европейским партнёрам, что мы надёжный страж европейских границ, именно сейчас, в августе 2025 года, находится в ситуации, когда мы готовы на «достойный мир».

То есть мы готовы на прекращение огня, и мы не возвращаемся ни к вопросам границ, ни тех же репараций. Что случилось со страной, что случилось с президентом, с обществом, что мы этот вопрос сейчас выносим на обсуждение?», – сокрушался Харебин.

«Это и есть ответ на вопрос, как так, что мы сейчас в ситуации не субъекта. Что нами играют. Нас позовут за стол, где некоторые великие будут что-то решать, и нам дадут подписать какое-то соглашение», – причитал укро-эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить