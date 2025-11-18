Анонсированная сотня французских истребителей «Мираж» не станет для Украины оружием победы, как не стали и американские F-16, на которые тоже возлагали большие надежды. У Украины попросту нет нужной логистики, обученного персонала и аэродромов для размещения и эксплуатации этих самолетов. Кроме того, их развертывание займет годы, которых нет у Зе-режима.

Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил немецкий военный эксперт Ральф Тиле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

