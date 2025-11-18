Французские самолеты не помогут Украине, как не помогли F-16, – немецкий аналитик

Анатолий Лапин.  
18.11.2025 14:39
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина, Франция


Анонсированная сотня французских истребителей «Мираж» не станет для Украины оружием победы, как не стали и американские F-16, на которые тоже возлагали большие надежды. У Украины попросту нет нужной логистики, обученного персонала и аэродромов для размещения и эксплуатации этих самолетов. Кроме того, их развертывание займет годы, которых нет у Зе-режима.

Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил немецкий военный эксперт Ральф Тиле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема, когда он снова получит системы вооружения, «Мираж» из Франции. Каждая новая система вооружения имеет огромную логистическую цепочку. В отличие от танков или пушек, самолеты — это не вещь, где что-то быстро делается, немного листового металла и все возвращается на круги своя. У них должна быть сложная логистика. Это бесконечный крысиный хвост. Много разных систем, разные логистические цепочки, опыт, который им нужен, чтобы все поддерживать

Вы должны выстроить всю цепочку. Это основная проблема. У вас должна быть какая-то идея, кто это делает. Вам нужно обучать людей, или вам нужны французы в стране? Это эскалация участия страны на местах. Это все проблемные моменты.

Надежды всегда слишком велики в начале. Это то, что мы видели в F-16, как некий переломный момент, который меняет правила игры, но там ничего не произошло. С самолетов можно использовать планирующие бомбы, которые оказались очень эффективными с российской стороны. Но вы должны подняться, а где аэродромы, где логистика? Все это уже достаточно сложно и занимает годы, а у Зеленского их нет», – заявил Тиле.

