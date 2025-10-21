Галичанин-русофоб: не отдадим Донбасс – потеряем ещё шесть областей
Киеву пора отказаться от Донбасса, иначе будущие потери могут быть больше.
Об этом на своём канале заявил львовский телеведущий-нацист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп и часть западного мира нам говорят, что конец войны – это минус Луганская и Донецкая области. Это простая формула.
Эти области и так в значительной мере оккупированы. Плюс половина Донецкой области и так не жилая. Потому что в катастрофической близости от фронта, обстреливаемость области полная. И речи нет о какой-то активной жизни», – рассуждал Дроздов.
«Мы перед выбором – отдать и жить дальше, или рискнуть уже не двумя областями, которые и так десять лет как потеряны, а рискнуть 4-мя или 6-ю областями. Пойти на меньшие потери, или рискнуть ещё большим», – тревожился русофоб.
