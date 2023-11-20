«Израиль всех сделал голыми» – Прилепин

Участие беглых российских деятелей культуры в ютьюб-марафоне в поддержку Израиля обесценили их поддержку Украины.

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бог не фаер, все стали голые. Пацифизм людей, их гуманистические пристрастия, вдруг вскрылось, как это все выглядит на самом деле. Все было не в том, кому-то жалко людей Украины. Есть своя сторона, которой позволено все, есть чужая сторона, которой ничего не должно быть позволено, которая должна знать свое место. Человек просто выбирает своих. У них свои были в Киеве. Киев может бомбить, сжигать, уничтожать, давить гусеницами – все нормально, потому что это свои», – сказал Прилепин.

Он считает, что аналогично ведут себя простые россияне, сбежавшие от мобилизации.

«Вот, они выехали в Израиль. Их там тоже могут призвать. Но я не слышу хоровых голосов: ах, ужасный Израиль, я хочу жить своей замечательной жизнью. Или на Украине. Там тоже есть несчастные люди, которых куда-то призывают. Зачем им нужен какой-то Донбасс, когда они живут в Житомире, во Львове, Одессе. Зачем я иду умирать за Донбасс, отделили бы его к чертям собачим. Но там мы тоже этих голосов не слышим. Как так работает эта ваша прекрасная демократия во всех странах, кроме России, я не очень понимаю», – сказал Прилепин.