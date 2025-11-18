Канал к Ирану рыли зря: суда садятся на брюхо

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия остановила строительство Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), который, в частности, используется для торговли с Ираном, потому что Каспийское море слишком быстро мелеет

Об этом заместитель Министра транспорта РФ Александр Пошивай заявил на парламентских слушаниях «О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Канал мы сделали под осадку судов 4,5 метров. Он уже два года 4,5. Но проблема в том, что Каспийское море отмелевает и за последние два года упало на метр. Поэтому углубленный нами канал выводит нас в море, а там осадка меньше. Нужно его продлевать еще на 20 км. И это еще не конец. Потому что нам не могут дать устойчивый прогноз о том, какова судьба Каспия и этого канала. Сейчас мы работаем на осадку 4,2», – сказал Пошивай.

В 2023 году в Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель иранский теплоход.

На дноуглубительные работы в 2023—24 годах было потрачено 7,59 млрд руб. из бюджета и средств «Росморпорта», а в 2025-м будет израсходовано еще 3,53 млрд.

По данным «Росморпорта», доля судов с осадкой от 4,2 до 4,5 м не превышает 6% от общего числа судов, обеспечивающих грузооборот.