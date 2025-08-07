Холмогоров : Срочно нужна русская глобализация – против либеральной и «никабной»

Максим Столяров.  
07.08.2025
Превращение представителей многих коренных народов РФ в безликих псевдоисламистов – не менее опасная тенденция, чем пропаганда содомии либерального глобализма.

Об этом на канале «Консерватор» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В мире сейчас идёт не одна глобализация – западная, с гей-парадами и прочим, а две. Вторая – это глобализация никабов, хиджабов, всех этих длинных штанов. В любой энциклопедии вбей: традиционная одежда татар, черкесов, дагестанцев – ты увидишь красивые платья, тюбетейки, расшитые платки, длинные косы. Вместо этого ты видишь мужичков и женщин, упакованных по моде Саудовской Аравии…

На наших глазах с частью наших граждан происходит альтернативная глобализация. Их выдёргивают не только из Русского мира, в узком смысле, но и из их собственной национальной традиционной культуры. И пересаживают на другую униформу», – сказал Холмогоров.

«То-то и оно, что нашей косоворотке ещё очень далеко до униформы. Когда хотя бы 10% русских начнут ходить так, я надеюсь, что запустится ещё и русская глобализация тоже. В сегодняшнем мире либо ты глобализируешь всё вокруг себя, создаёшь собственный отряд, либо тебя просто рвут на куски», – добавил публицист.

