Холмогоров : Срочно нужна русская глобализация – против либеральной и «никабной»
Превращение представителей многих коренных народов РФ в безликих псевдоисламистов – не менее опасная тенденция, чем пропаганда содомии либерального глобализма.
Об этом на канале «Консерватор» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В мире сейчас идёт не одна глобализация – западная, с гей-парадами и прочим, а две. Вторая – это глобализация никабов, хиджабов, всех этих длинных штанов. В любой энциклопедии вбей: традиционная одежда татар, черкесов, дагестанцев – ты увидишь красивые платья, тюбетейки, расшитые платки, длинные косы. Вместо этого ты видишь мужичков и женщин, упакованных по моде Саудовской Аравии…
На наших глазах с частью наших граждан происходит альтернативная глобализация. Их выдёргивают не только из Русского мира, в узком смысле, но и из их собственной национальной традиционной культуры. И пересаживают на другую униформу», – сказал Холмогоров.
«То-то и оно, что нашей косоворотке ещё очень далеко до униформы. Когда хотя бы 10% русских начнут ходить так, я надеюсь, что запустится ещё и русская глобализация тоже. В сегодняшнем мире либо ты глобализируешь всё вокруг себя, создаёшь собственный отряд, либо тебя просто рвут на куски», – добавил публицист.
