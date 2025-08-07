Холмогоров : Срочно нужна русская глобализация – против либеральной и «никабной»

Превращение представителей многих коренных народов РФ в безликих псевдоисламистов – не менее опасная тенденция, чем пропаганда содомии либерального глобализма.

Об этом на канале «Консерватор» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В мире сейчас идёт не одна глобализация – западная, с гей-парадами и прочим, а две. Вторая – это глобализация никабов, хиджабов, всех этих длинных штанов. В любой энциклопедии вбей: традиционная одежда татар, черкесов, дагестанцев – ты увидишь красивые платья, тюбетейки, расшитые платки, длинные косы. Вместо этого ты видишь мужичков и женщин, упакованных по моде Саудовской Аравии…

На наших глазах с частью наших граждан происходит альтернативная глобализация. Их выдёргивают не только из Русского мира, в узком смысле, но и из их собственной национальной традиционной культуры. И пересаживают на другую униформу», – сказал Холмогоров.