Перспектива того, что США и Россия договорятся без участия Киева и Брюсселя встревожила украинскую верхушку и евробюрократов, пишет The Guardian:

«Перспектива того, что Путин и Трамп попытаются прийти к соглашению по Украине без участия других сторон, скорее всего, встревожит Киев и европейские столицы, которые неизменно заявляют, что Украина должна присутствовать при обсуждении своей судьбы. Россия, напротив, поддерживает идею «саммита великих держав», на котором она могла бы попытаться договориться с Трампом в обход европейцев».

Еще истеричнее прогнозы в The Independent, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«Руководители разведслужб будут как на иголках, гадая, не является ли это еще одним случаем, напоминающим встречу между агентом и его куратором. Нет никаких доказательств того, что Дональд Трамп работает на Владимира Путина. Но есть множество доказательств того, что президент США поддерживает планы Путина».

Газета напоминает:

«Путин одержим идеей вернуть Украину в состав бывшей Российской (или Советской) империи… Последовательно отрицает тот факт, что Украина является независимым государством. Он также является бывшим агентом КГБ, экспертом по манипуляциям».

Трамп, якобы, не понимает этих угроз: