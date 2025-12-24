Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский узурпатор Зеленский будет льстить американскому президенту Дональду Трампу и демонстрировать готовность к миру, пока тот не превратится в «хромую утку».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские друзья дают 90 миллиардов и говорят: «вперед!». Это можно еще чуть менее года воевать. Что, собственно говоря, и укладывается в план европейцев – чтобы Украина выиграла для них время. И не только для того, чтобы перевооружиться, но и дождаться, когда Трамп превратится в хромую утку. Поскольку в 26 году промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, будет обновляться одна треть состава. И Трамп рискует потерять там большинство, что ставит крест на самодержавном правлении Трампа, и превращает его в хромую утку. А дальше уже вторая половина срока, и Трампу станет, естественно, не до европейских дел. Вот, собственно, такой план – отдать Украине 90 миллиардов, чтобы Украина выиграла время. Это, естественно, никак не способствует скорейшему прекращению войны», – сказал Золотарев.