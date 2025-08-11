Мерц открыто заявил, что ФРГ воюет с Россией
Немецкому канцлеру нужно чаще напоминать, что это именно германское оружие убивает русских, в то время как пока ни один немец русскими не убит.
Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мерц на голубом глазу на популярном ТВ в ток-шоу сказал, что Россия воюет не против Украины, а против Германии. Это уже геббельсовщина, это пропаганда. Дальше он добавляет, что это прокси-война, смотрите, кабеля обрывают, «Раша тудэй» нас обливает ложью, диверсии на территории Германии.
Послушай ты, Мерц! «Леопарды» на территории России были – это не прокси-война, это оружие. Немецкая техника убивает русских. Покажите мне немцев, которых сегодня убивают русские. Таких немцев нет», – обратил внимание Сергиенко.
«Насчёт кабелей – я это слышал от министра обороны Писториуса, много от кого, нет ни одного следственного подтверждения того, что это русские. Но никто не извинился за то, что в первые часы обвиняли русских.
И когда Мерц говорит, что подрывают кабеля, он что – не знаком с документами СК и т.д.? Конечно, знаком! То есть это пропаганда, это элементы лжи для подготовки общества», – уверен эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: