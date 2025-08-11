Мерц открыто заявил, что ФРГ воюет с Россией

Константин Серпилин.  
11.08.2025 21:42
  (Мск) , Таллин
Просмотров: 964
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Немецкому канцлеру нужно чаще напоминать, что это именно германское оружие убивает русских, в то время как пока ни один немец русскими не убит.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкому канцлеру нужно чаще напоминать, что это именно германское оружие убивает русских, в то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мерц на голубом глазу на популярном ТВ в ток-шоу сказал, что Россия воюет не против Украины, а против Германии. Это уже геббельсовщина, это пропаганда. Дальше он добавляет, что это прокси-война, смотрите, кабеля обрывают, «Раша тудэй» нас обливает ложью, диверсии на территории Германии.

Послушай ты, Мерц! «Леопарды» на территории России были – это не прокси-война, это оружие. Немецкая техника убивает русских. Покажите мне немцев, которых сегодня убивают русские. Таких немцев нет», – обратил внимание Сергиенко.

«Насчёт кабелей – я это слышал от министра обороны Писториуса, много от кого, нет ни одного следственного подтверждения того, что это русские. Но никто не извинился за то, что в первые часы обвиняли русских.

И когда Мерц говорит, что подрывают кабеля, он что – не знаком с документами СК и т.д.? Конечно, знаком! То есть это пропаганда, это элементы лжи для подготовки общества», – уверен эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить