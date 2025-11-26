Мошенники по телефону: В ход пошёл шантаж госизменой

Это рядовое сообщение из криминальной хроники могло бы остаться незамеченным, если бы не одно «но».

Итак, цепь преступлений в Одессе начала раскручиваться с заявления пенсионерки в полицию. В нем женщина писала, что мошенники выудили у нее 7, 5 тысяч долларов за — внимание! — «непривлечение к ответственности за государственную измену».

А дело было так. Жертва всего лишь заказала в интернете биологически-активные добавки (БАДы), указав на сайте персональные данные. Но вместо контрольного звонка от продавца с ней связались люди, «представившиеся сотрудниками СБУ, и обвинили ее в спонсировании войск оккупантов». Мол, сайт с БАДами — это такое «прикрытие у рашистов», и если женщина не хочет в тюрьму, то есть возможность откупиться.

Как сообщили в пресс-службе полиции:

«Напуганная одесситка согласилась передать деньги, которые должен был забрать якобы сотрудник СБУ, роль которого выполняла другая женщина. Аферисты обеспечили агента поддельной справкой, вроде удостоверения внештатного работника ведомства». В ее функции входило «получить от потенциальной предательницы денежные средства и перевести их на определенный банковский счет».

Так вот пример с пенсионеркой оказался лишь одним из многих — выяснилось, что аналогичные заявления поступают от одесситов массово.

«Мошенники обвиняют потерпевших в государственной измене, угрожают уголовным наказанием и предлагают «решить вопрос», — заявили в полиции.

Жертвы уже потеряли суммы, цитирую, «от 5-ти до 128-ти тысяч долларов». А схема все та же — человек заказывает на сайтах товар (что угодно), указывает данные, хотя мошенникам достаточно номера телефона, а затем его начинают бомбардировать звонками — «как, вы не знали, что сотрудничаете с куратором ФСБ?! Не врете?!». И прочий развод для лохов. И в этом месте есть вопросы.

Еще раз сделаю акцент на массовости явления. Ведь это не заезженное «ваш сын совершил ДТП — везите деньги», шантаж за адюльтер и некие извращения — на такое, видать, в стране победившей гидности уже не ведутся — а вот на «измену родине» ведутся. Повторюсь — массово. Потому что живут в условиях террора. Потому что украинцами себя не считают и знают, что их могут «разоблачить». Потому что не удивляются тому, что эсбэушники приходят или карать, или грабить — в данном случае, вымогать деньги. Это нормально для Украины.

Поэтому скоро, надо полагать, уже и граждане ромской национальности начнут предлагать что-то типа заговора на землю с могилы Фарион от сепаратизма или защиту от госизмены.

Также примечательно, что по каждому выявленному факту начато уголовное производство по статье «мошенничество», предусматривающее штраф, тогда как «сепаратюги» и «изменники родины» отправляются на пожизненное…

И вы, кстати, представляете, сколько людей еще не обратилось в полицию?! Ну, чтобы лишний раз не проходить проверку «на связи с Россией» (а это у всех).

А еще странно, что полицаи не отчитываются о задержании мошенников. Может, потому, что эсбэушники и вправду так подрабатывают?.. Поистине страна, у которой нет дна.