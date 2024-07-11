Москва соблазнит Киев «грузинским сценарием» – Карасёв

Елена Острякова.  
11.07.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Русские будут уламывать» киевский режим на нейтралитет, который даст ему свободу от западных грантовых организаций, не дающих украинской элите спокойно заниматься своими делами.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Политека» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские будут уламывать» киевский режим на нейтралитет, который даст ему свободу от западных грантовых...

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«Это практически грузинский сценарий. Грузия после 2008 года, когда сумели решить проблему Саакашвили, считается прозападной. Она не снимала цель вступления в НАТО и ЕС. Россия для нее враг, дипломатических отношений нет, возвращение Абхазии и Южной Осетии является целью ее политики. Но торговые отношения с Россией развиваются. Никуда не денешься от торговой географии. Авиасообщение восстановили. Во время войны Украина-Россия Грузия выдерживала нейтралитет», – сказал Карасев.

Он назвал политику Тбилиси прагматическим реализмом – «абстактный атлантизм в качестве курса».

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