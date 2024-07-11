Москва соблазнит Киев «грузинским сценарием» – Карасёв
«Русские будут уламывать» киевский режим на нейтралитет, который даст ему свободу от западных грантовых организаций, не дающих украинской элите спокойно заниматься своими делами.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Политека» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это практически грузинский сценарий. Грузия после 2008 года, когда сумели решить проблему Саакашвили, считается прозападной. Она не снимала цель вступления в НАТО и ЕС. Россия для нее враг, дипломатических отношений нет, возвращение Абхазии и Южной Осетии является целью ее политики. Но торговые отношения с Россией развиваются. Никуда не денешься от торговой географии. Авиасообщение восстановили. Во время войны Украина-Россия Грузия выдерживала нейтралитет», – сказал Карасев.
Он назвал политику Тбилиси прагматическим реализмом – «абстактный атлантизм в качестве курса».
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