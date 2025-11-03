На Украине схватились после провальной десантной операции Буданова

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 16:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1411
 
Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Разрекламированная в Киеве высадка с вертолетов десанта украинского спецназа для помощи окруженному в Покровске гарнизону ВСУ не стала тактической неожиданностью для русских.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрекламированная в Киеве высадка с вертолетов десанта украинского спецназа для помощи окруженному в Покровске...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт похвалил ГУР за смелость и отвагу, но далее добавил изрядную ложку дегтя.

«Слабое место таких операций ГУР – это планирование. Совершенно очевидно, что посадка двух вертолётов в Покровске не была для россиян тактической неожиданностью. Это значит то, что, как минимум, десант понёс потери. Понятно, что потери противника всегда завышаются и той, и другой стороной. И эти [российские] реляции о том, что десант уничтожен, можно делить на два. Но однозначно большой минус то, что это не стало неожиданностью для противника. Оперативная внезапность здесь не присутствовала.

Соответственно, эффективность этого десанта, который у нас некоторые восторженные блогеры подают как едва ли не контрнаступление, обнуляется, равно как и перспективы удержания Покровска и Мирнограда. Совершенно понятно то, что это вопрос времени, когда эти города придётся оставить», – сказал эксперт.

По его словам, такие провальные операции регулярно повторяются.

«Многократно до 18 раз всё происходит по одной и той же схеме. Раз, два, в конце концов на третий раз надо научиться и предвидеть», – резюмировал Золотарев.

Напомним, несколько дней назад украинские военные источники начали с восторгом, но без подробностей, писать о некой спецоперации ГУР в районе Покровска. Позже в западных медиа появились кадры высадки десанта.

Экипированные гуровцы действовали достаточно профессионально, сразу рассредоточились, чтобы не попасть под удар, тем не менее, «зрада» не заставила себя ждать.

После некоторой паузы с российской стороны выложили кадры настоящей охоты за украинскими спецназовцами – некоторых ликвидировали в полях, некоторых – в зданиях, где они пытались укрыться.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить