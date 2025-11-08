Немецкий депутат: Германия выходит из клуба богатых наций из-за антироссийских «оргий»

Елена Острякова.  
08.11.2025 19:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 521
 
Германия, Дзен, Россия, Санкции, Экономика коллапса


Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» требует призвать к ответственности правительство ФРГ за  его «меры по энергетическому переходу, политику санкций и идеологическую некомпетентность, которые взвинтили цены на газ и нанесли ущерб в несколько миллиардов евро».

Об этом депутат от АдГ Штеффен Котре заявил на заседании Бундестага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы не должны удивляться, если русские перестанут поставлять газ после нашего отказа. Вы просто должны учесть ответные меры. Именно то, от чего федеральное правительство воздержалось. Оно просто предпочло смириться с нанесением ущерба национальной экономике по идеологическим причинам. Так же, как голландцы, которые наступили на пятки китайцам, а потом удивились, что мы больше не получаем полупроводники», – сказал Котре, напомнив историю с захватом в Нидерландах китайского завода Nexperia.

Немецкий депутат считает, что правительство ФРГ должно было начать переговоры с Россией, но вместо этого инициировало «глупые карательные действия», и теперь «граждане страдают, а Германия осуществляет закупки по завышенным ценам».

«Со всеми этими оргиями по субсидированию, которые сейчас происходят из-за энергетического перехода, Германия выходит из клуба богатых наций. Германия введет в игру плановые экономические преобразования», – сказал Котре.

