Нет ничего страшного в потере городов. Проблема в другом – офицер ВСУ

В том, что ВСУ вынуждены сдавать города, нет ничего страшного, главное, чтобы им было куда выходить на оборудованные позиции.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списанный из ВСУ офицер Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу ничего стратегического в теоретической потере Купянска или Покровска. У меня вопрос, как всегда, следующий, предполагалась ли возможная потеря? Делались ли укрепзоны за этими городами? Готовы ли туда ехать новые бригады, которые более многочисленны с личным составом и с техникой и более обученные, с дронами. И у них есть достаточно много дронов, в том числе и фпвишек и много других вопросов.

Нет ничего зазорного выйти из города для того, чтобы занять оборону, занять действительно более выгодные позиции, а не как обычно, как у нас говорят», – отметил он.

«Потому что у нас часто, когда говорят будет приказ отхода на более выгодные позиции, мы, когда там находимся, понимаем, что никаких более выгодных позиций нет, и вообще позиций нет. Вот это проблема. И когда мы отходим, мы отходим в пустое поле», – заключил Прошинский.

