Ночные прилеты: в Днепропетровске и Рязани пожары
Ночью российские дроны нанесли концентрированный удар по Днепропетровску.
«Ночью враг направил беспилотников на Днепр. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены частные предприятия», – написал областной гауляйтер Владислав Гайваненко.
В местных пабликах пишут, что беспилотников было очень много и отмечают звуки вторичной детонации.
Кроме того, атакована была и Одесская область, но пока информации о результатах нет.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего ВС РФ выпустили 135 дронов и три ракеты.
«Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях», – сообщает противник.
В свою очередь МО РФ сообщило о 64 запущенных по России беспилотниках.
В соцсетях расходятся снимки пожара в Рязани, утверждается, что попадание пришлось по местному НПЗ.
«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», – написал губернатор Рязанской области Павел Малков.
