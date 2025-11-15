Ночные прилеты: в Днепропетровске и Рязани пожары

Олег Кравцов.  
15.11.2025 10:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1108
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ночью российские дроны нанесли концентрированный удар по Днепропетровску.

«Ночью враг направил беспилотников на Днепр. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены частные предприятия», – написал областной гауляйтер Владислав Гайваненко.

В местных пабликах пишут, что беспилотников было очень много и отмечают звуки вторичной детонации.

Кроме того, атакована была и Одесская область, но пока информации о результатах нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего ВС РФ выпустили 135 дронов и три ракеты.

«Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях», – сообщает противник.

В свою очередь МО РФ сообщило о 64 запущенных по России беспилотниках.

В соцсетях расходятся снимки пожара в Рязани, утверждается, что попадание пришлось по местному НПЗ.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», – написал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Метки: , ,

