Осенью предстоит решающая битва за Донбасс – нацист Дикий

Россия бросит все имеющиеся силы, что выбить ВСУ из четырех остающихся под контролем Киева крупных городов Донбасса.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всю осень нам предстоит решающая битва за большую агломерацию – за те четыре больших города, которые остались под украинским контролем на севере Донбасса: Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. Настолько уж явно выглядят политические цели агрессора», – рассуждал нацист.

По его словам, России критично нужен полный контроль над Донбассом в качестве «стартовой линии для любых потенциально возможных переговоров».

«Вот пока этого у них не будет, я думаю, что они даже переговоров всерьез вести не будут, не говоря уже о реальной заморозке конфликта. Вот они поняли это, попытались взять на дурака, попробовали просто через Трампа передать нам свою хотелку, что они бы, чтобы мы сами из Донбасса вышли. Получили абсолютно нормальный, адекватный ответ, что этого точно не последует», – вещал нацист.