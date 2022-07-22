От разлива Симферопольского водохранилища пострадали около трёх тысяч крымчан – беда может повториться

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Пострадавшими от разлива Салгира после сброса воды из Симферопольского водохранилища признаны 625 жителей крымской столицы.

Еще 1750 пострадавших насчитали в пригороде Симферополя и 217 в Белогорском районе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всего пострадавшими в трех муниципалитетах признано более 2,5 тысяч человек, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Ожидается, что в Симферопольском районе число пострадавших жителей вырастет до 3 тысяч из-за того, что существуют сложности с подтверждением проживания в пострадавших домовладениях».

Компенсацию в размере 10 тысяч на одного зарегистрированного в затопленном жилье получат все пострадавшие. По 50 тысяч выплатят из бюджета за частично утраченное имущество, по 100 тысяч за полностью утраченную мебель и бытовую технику. В Симферополе компенсации получили половина пострадавших, в пригороде – меньше трети.

Горожан беспокоит то, что каждый раз обильные осадки превращаются в настоящее бедствие для жителей низинных территорий и на берегу Салгира. Ремонт и расчистка русла в пострадавших районах запланированы на следующий год. Также в 2023 в Симферополе приступят к прокладке ливневой канализации.

«Последние обильные осадки показали, что у нас есть места, где во время ливня происходит подтопление, – отметил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. – Нам действительно надо работать по строительству новых ливневых канализаций, и сегодня мы их проектируем. На 23 год будем планировать строительно-монтажные работы, будем закладывать деньги. У нас сегодня порядка 40 км ливневых канализаций в целом по городу, которые силами нашего муниципального предприятия «Город» чистятся и обслуживаться».

Ликвидацией оползней и провалов после ливня на улицах Баррикадная и Ким занимается Служба автомобильных дорог.