Второй блэкаут станет необратимым для Украины – укро-энергетик

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На Украине умалчивают, что риск тотального блэкаута предстоящей зимой высок, как никогда.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда все говорят о тяжелой зиме, обо всем, я не слышу о том, что может быть блэкаут. А на самом деле ситуация усложняется», – сказал Корольчук.

Он обратил внимание, что украинские АЭС, на которых держится вся энергосистема, в ноябре-декабре прошлого года трижды понижали свою мощность, потом по две-три недели выходили на прежние показатели.

«Если они понижают, это фактически шаг к блэкауту, то есть действительно к

отключению. 23 ноября 22 года – это был единственный период, единственный раз, когда Украина вошла в блэкаут. Но это был контролируемый блэкаут. Укрэнерго самостоятельно отключило, а затем подключало ТЭС, которые не были повреждены тогда. ТЭС все целенькие были, как зайцы работали, хорошо работали. Понимаете? И поэтому, если сейчас выйти в контролируемый блэкаут, я боюсь, что мы уже назад не вернемся тогда. К чему подключаться и за счет чего. Поэтому это большой риск», – отметил он.