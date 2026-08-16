Второй блэкаут станет необратимым для Украины – укро-энергетик
На Украине умалчивают, что риск тотального блэкаута предстоящей зимой высок, как никогда.
Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Когда все говорят о тяжелой зиме, обо всем, я не слышу о том, что может быть блэкаут. А на самом деле ситуация усложняется», – сказал Корольчук.
Он обратил внимание, что украинские АЭС, на которых держится вся энергосистема, в ноябре-декабре прошлого года трижды понижали свою мощность, потом по две-три недели выходили на прежние показатели.
«Если они понижают, это фактически шаг к блэкауту, то есть действительно к
отключению. 23 ноября 22 года – это был единственный период, единственный раз, когда Украина вошла в блэкаут.
Но это был контролируемый блэкаут. Укрэнерго самостоятельно отключило, а затем подключало ТЭС, которые не были повреждены тогда. ТЭС все целенькие были, как зайцы работали, хорошо работали. Понимаете?
И поэтому, если сейчас выйти в контролируемый блэкаут, я боюсь, что мы уже назад не вернемся тогда. К чему подключаться и за счет чего. Поэтому это большой риск», – отметил он.
«Плюс остаются ракетные удары, повреждение высоковольтных подстанций и остановка АЭС. Это огромный риск. Он остается, просто о нем почему-то на фоне подготовки с теплом… сегодня больше о газе говорят.
Вот вы тоже заметили, да, электроэнергия, тарифы, например, цены… [глава Укрэнерго] Зайченко сам признал, что на 40% больше было ударов. Если было больше ударов, значит, соответственно, они более повреждены.
Мне кажется, что эта картина, что мы не будем об этом говорить, значит, все будет хорошо, это неправильно. Мы этот период, кажется, должны были закончить еще в 24-м году. Вот когда закончились теплые зимы фактически», – тревожится Корольчук.
English version :: Читать на английском Второй блэкаут станет необратимым для Украины – укро-энергетик