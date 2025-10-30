«Отключения от света и блокировка счетов»: украинские муниципалитеты взвыли от новой реальности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый украинский регион сегодня могут отключить от электроснабжения на основании непонятных решений. Об этом в эфире телеканала «Эспересо заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Олег Слобожан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира рассказал, что с 2021 года тарифы на тепло и водоснабжение для населения муниципалитеты не повышают, причем сдерживают это повышение за свой счет.

При этом центральная власть обязалась погасить разницу, что закреплено в принятом законе, но так этого и не сделала. Он говорит, что только за 2022 год против коммунальных предприятий подали 130 исков за несвоевременную подачу тепла и воды, что становится причиной блокировки счетов.

«Муниципалитеты вынуждены находиться в судебных исках, чтобы защитить граждан на их право получать коммунальные услуги», – пожаловался Слободян.

При этом национальный регулятор решил поменять прописанные правила и предложил отключать от электричества объекты критической инфраструктуры независимо от решений суда.