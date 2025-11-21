Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

План из 28 пунктов по Украине, подготовленный спецпредставителем президента США и уже отвергнутый бандеровцами, – развенчание иллюзий о том, что Запад будет до конца поддерживать Киев.

Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

