Победитель не важен: Запад никому не даст свернуть Украину с антироссийского курса

13.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Победа на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского не заставит Украину изменить антироссийский курс, навязываемый западными кураторами.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил замдиректора института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно признать, что, к сожалению, у них есть очень четкое понимание того, что они делают, какую Украину они строят, что превращают эту страну в «антироссию». И делают они это еще с 1991 года последовательно. А мы тогда все смеялись по поводу первых учебников, в которых насчитали сначала пять, потом семь российско-украинских войн. Потом в учебниках начала 21 века появилось понятие «оккупации Украины», «национально освободительной войны», потом появилась десоветизация…

Они, как каток, последовательно идут. Поэтому, когда мы обсуждаем, кто из этих кандидатов победит, какая разница? Разве Порошенко физически ненавидит русский язык? Русский язык ему действительно родной, но он его давил все четыре года. Разве Порошенко, когда выбирался, не говорил, что он президент мира? Говорил. Кто устроил самую кровавую бойню на Востоке Украины? Порошенко.

С какой стати мы думаем, что сейчас Зеленский будет действовать иначе. Легко объединить Украину, не проблема. Что показывают результаты выборов? Что подавляющее большинство населения не приняло этот антироссийский курс. Но значит ли это, что на этой основе будут объединять? А зачем тогда в 2014 году делали переворот, зачем все 30 лет последовательно воспитывали Украину в антироссийском духе? От всего этого откажутся? Нет», – резюмировал эксперт.