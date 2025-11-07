Покровск открывает русским дорогу и на Краматорск, и к Днепру – украинский командир 

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 431
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для Украины складывается угрожающая ситуацию в Днепропетровской области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 108-го батальона ВСУ «Волки да Винчи», киевский неонацист Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины складывается угрожающая ситуацию в Днепропетровской области. Об этом в эфире «Радио НВ»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что угроза для Днепропетровской области существует большая сейчас. У врага есть тактический успех у границы Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей. Там есть деревня, ой, населенный пункт Покровское, то есть очень созвучно с Покровском. Там тоже у врага есть успех», – сказал укро-комбат.

Он говорит, что на этом участке за последний месяц у русских был «существенный прорыв».

«По разным оценкам – 20-25 километров. Происходящее на юге Днепропетровской области – это угроза для нас», – опасается нацист.

По его словам, после падения Покровска (Красноармейска) ВС РФ активизируются в направлении Павлограда Днепропетровской области, и «скорее всего, будет иметь успехи».

«Потому что Покровск будет для него чрезвычайно хорошим плацдармом для того, чтобы продолжить наступление в сторону Доброполья, Краматорска, Констахи и откроет возможность наступать в сторону Павлограда», – резюмировал Филимонов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить