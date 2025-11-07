Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины складывается угрожающая ситуацию в Днепропетровской области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 108-го батальона ВСУ «Волки да Винчи», киевский неонацист Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что угроза для Днепропетровской области существует большая сейчас. У врага есть тактический успех у границы Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей. Там есть деревня, ой, населенный пункт Покровское, то есть очень созвучно с Покровском. Там тоже у врага есть успех», – сказал укро-комбат.

Он говорит, что на этом участке за последний месяц у русских был «существенный прорыв».

«По разным оценкам – 20-25 километров. Происходящее на юге Днепропетровской области – это угроза для нас», – опасается нацист.

По его словам, после падения Покровска (Красноармейска) ВС РФ активизируются в направлении Павлограда Днепропетровской области, и «скорее всего, будет иметь успехи».