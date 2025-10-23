Политолог: «В следующем году Трамп спасёт Украину, принудив Киев к капитуляции»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ничего у европейцев не получится с замороженными российскими активами, и весной-летом 2026 года силы обороны Украины без финансирования окажутся в глубоком кризисе.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё сводится к тому, что ситуация для Украины по части военной поддержки и финансовой поддержки на 2026 год выглядит крайне катастрофически. Я не верю пока в решение по Euroclear, а без этого огромная дыра и в военных поставках, и огромная дыра в финансировании гражданских бюджетов – никуда не девается. Поэтому оперативный кризис весны-лета следующего года для ВСУ или сил обороны, если брать шире, там и Тероборона, и Нацгвардия, он вполне себе ожидаем», – сказал Павлив.