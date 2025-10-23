Политолог: «В следующем году Трамп спасёт Украину, принудив Киев к капитуляции»
Ничего у европейцев не получится с замороженными российскими активами, и весной-летом 2026 года силы обороны Украины без финансирования окажутся в глубоком кризисе.
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Всё сводится к тому, что ситуация для Украины по части военной поддержки и финансовой поддержки на 2026 год выглядит крайне катастрофически. Я не верю пока в решение по Euroclear, а без этого огромная дыра и в военных поставках, и огромная дыра в финансировании гражданских бюджетов – никуда не девается.
Поэтому оперативный кризис весны-лета следующего года для ВСУ или сил обороны, если брать шире, там и Тероборона, и Нацгвардия, он вполне себе ожидаем», – сказал Павлив.
«И после этого может сложиться контекст совершенно другой. Когда, действительно, Трамп сможет, что называется, с чистым сердцем сказать: «Ну, они проиграли, это не моё поражение, я наоборот сейчас их спасаю, чтобы», как он сказал, «я не хочу, чтобы Путин получил всю Украину». Вот тогда он будет иметь возможность это сказать», – считает политолог.
