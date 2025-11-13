Попытка блокады Калининграда быстро перерастет в ядерную войну, – прогноз

Прямой конфликт НАТО с Россией, всего скорее, начнется с попытки блокады Калининградской области.

Об этом в эфире Baltnews заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим накопление сил НАТО у наших границ. Это касается Польши, Румынии, Прибалтики. Мы видим активное строительство военной логистики в интересах оперативной переброски крупных масс войск к нашим границам и границам Белоруссии. Недооценивать, игнорировать эти угрозы никак нельзя, тем более сценарии прямой войны России и НАТО давно, многократно отрабатывались.

Наиболее вероятный сценарий – это спусковой крючок в виде блокады Калининграда и боевые действия на территории Прибалтики, Польши, Белоруссии и Калининградской области. Это проблема Сувалкского коридора.

На базе Рамштайн военные стратегические игры такого рода проводились еще с 15-го года, где моделировались разные сценарии столкновения армии России и НАТО на этих территориях».