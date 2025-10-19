Пора создавать народное ополчение против мигрантов и диверсантов – военврач Евич

Максим Столяров.  
19.10.2025 17:54
В России пора создавать масштабные структуры поддержания порядка из населения – ополчение и тероборону.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нашей стране действует огромное количество вражеской агентуры, и они все координируются вражескими спецслужбами. Это не только укры… Ваххабиты, европейские засланцы – они все работают в тесной связке.

У нас в стране имеются миллионы граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, которые сейчас у себя проводят учения под руководством английских спецслужб, нацеленные на нас. Что эти граждане станут делать завтра, когда им руководство их стран прикажет участвовать в войне против русских?

У нас имеется огромное количество жителей Кавказа, которые уже сейчас ведут себя так, что заставляют испытывать сомнения в их лояльности», – сказал Евич.

«В этих условиях нам неизбежно придется возрождать опыт Великой Отечественной, и опыт других стран – создавать масштабные структуры поддержания порядка из населения, ополчения, теробороны и так далее.

А если сюда добавить, что с началом боевых действий с НАТО неизбежны массовые бомбовые удары, ракетные удары и массовые жертвы среди мирного населения, то тем более получается, что каждый находящийся в тылу должен владеть и стрелковой подготовкой, и БПЛА, и тактикой.

Потому что, когда придут враги, ты не сможешь им сказать «я не разделял политику правительства», – подытожил он.

