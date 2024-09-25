«Рабочих рук на Украине не хватает, пора привлекать детей и пенсионеров» – директор «Нестле»

В странах Европы находится треть украинских специалистов, которые вряд ли захотят возвращаться даже после войны.

Об этом в эфире телеканала «Kyiv Post» заявил региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ и Украине Алессандро Дзанелли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем честны – мы потеряли 30% рабочей силы. Мы можем только догадываться о цифрах, но если 10 миллионов украинцев, включая детей, не вернутся сюда, то это 30% квалифицированной рабочей силы.

Поэтому нам нужно переобучать людей, повышать квалификацию, повышать возможности, инвестировать в молодёжь, чтобы они начинали работать как можно раньше. Сразу после учёбы, или даже во время учёбы, как можно раньше», – сказал Дзанелли.