Россия накопила бронетехнику – скоро она пойдёт на штурмы, – комполка ВСУ

Россия накопила большое количество бронетехники, применение которой на фронте было ограничено из-за атак дронов. Русские дожидаются ухудшения погоды, когда украинские беспилотники «ослепнут».

Об этом в эфире «Фабрика новостей» заявил командир полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить о бронированной технике, было бы самонадеянно говорить о том, что у противника она закончилась. Запасы со времен Советского Союза остаются достаточно высокими…

Сейчас за счет нефтедоллара Россия имеет возможности реставрировать, ставить в строй и модернизировать свою технику. Они берут этот корч, приносят на военное предприятие, восстанавливают и пускают в бой.

Почему противник в летнее время не проводил штурмовых действий с применением бронированной техники? За счет того, что мы имели дроны, мы видели противника в хорошую погоду на подступах…

Что касается неприемлемых для беспилотных систем погодных условий, конечно, противник будет использовать это окно возможностей… И очень важно в эти короткие моменты неблагоприятных (погодных условий) не пропустить штурм.

А противник будет подбирать именно такие моменты и самые узкие места. Потому вы увидите, что на всех участках боестолкновения так или иначе бронированная техника в эту пору года будет появляться», – заявил Федоренко.