Россия накопила бронетехнику – скоро она пойдёт на штурмы, – комполка ВСУ

Анатолий Лапин.  
23.10.2025 14:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 666
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия накопила большое количество бронетехники, применение которой на фронте было ограничено из-за атак дронов. Русские дожидаются ухудшения погоды, когда украинские беспилотники «ослепнут».

Об этом в эфире «Фабрика новостей» заявил командир полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия накопила большое количество бронетехники, применение которой на фронте было ограничено из-за атак дронов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если говорить о бронированной технике, было бы самонадеянно говорить о том, что у противника она закончилась. Запасы со времен Советского Союза остаются достаточно высокими

Сейчас за счет нефтедоллара Россия имеет возможности реставрировать, ставить в строй и модернизировать свою технику. Они берут этот корч, приносят на военное предприятие, восстанавливают и пускают в бой.

Почему противник в летнее время не проводил штурмовых действий с применением бронированной техники? За счет того, что мы имели дроны, мы видели противника в хорошую погоду на подступах

Что касается неприемлемых для беспилотных систем погодных условий, конечно, противник будет использовать это окно возможностей… И очень важно в эти короткие моменты неблагоприятных (погодных условий) не пропустить штурм.

А противник будет подбирать именно такие моменты и самые узкие места. Потому вы увидите, что на всех участках боестолкновения так или иначе бронированная техника в эту пору года будет появляться», – заявил Федоренко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить