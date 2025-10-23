Россия накопила бронетехнику – скоро она пойдёт на штурмы, – комполка ВСУ
Россия накопила большое количество бронетехники, применение которой на фронте было ограничено из-за атак дронов. Русские дожидаются ухудшения погоды, когда украинские беспилотники «ослепнут».
Об этом в эфире «Фабрика новостей» заявил командир полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если говорить о бронированной технике, было бы самонадеянно говорить о том, что у противника она закончилась. Запасы со времен Советского Союза остаются достаточно высокими…
Сейчас за счет нефтедоллара Россия имеет возможности реставрировать, ставить в строй и модернизировать свою технику. Они берут этот корч, приносят на военное предприятие, восстанавливают и пускают в бой.
Почему противник в летнее время не проводил штурмовых действий с применением бронированной техники? За счет того, что мы имели дроны, мы видели противника в хорошую погоду на подступах…
Что касается неприемлемых для беспилотных систем погодных условий, конечно, противник будет использовать это окно возможностей… И очень важно в эти короткие моменты неблагоприятных (погодных условий) не пропустить штурм.
А противник будет подбирать именно такие моменты и самые узкие места. Потому вы увидите, что на всех участках боестолкновения так или иначе бронированная техника в эту пору года будет появляться», – заявил Федоренко.
