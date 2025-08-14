Ростислав Ищенко: Такого не было со времён Рейгана

Анатолий Лапин.  
14.08.2025 14:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1543
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Такая заинтересованность США в организации встречи с российским лидером наблюдается впервые после развала СССР, считает политолог Ростислав Ищенко.

«Начиная с 1987 года, американский президент никогда не проявлял такой заинтересованности встретиться с президентом СССР или России. Последний раз это было, когда Рейган встречался с Горбачевым… Сейчас мы возвращаемся к осознанию американцами этого непреложного факта, что они без России свои вопросы решать не могут», – сказал он в эфире «Геополитики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Такая заинтересованность США в организации встречи с российским лидером наблюдается впервые после развала СССР,...

Встреча на Аляске опровергает изоляцию России.

«Все эти пять лет Украина, Европа и США говорили: «Никакой встречи с Путиным не будет, никаких переговоров до тех пор, пока Россия не уйдет в границы 91-го года, не начнет извиняться, каяться, платить репарации..».  Сам по себе факт этой встречи для нас – это успех, потому что это свидетельство о коренном изменении позиции Запада. Уже сам факт американских предложений: «Давайте, украинские войска уйдут хоть с каких-то территорий…». Концепция меняется. Да, Зеленский должен уступить территории. Это говорят не только американцы, это говорят уже европейцы. Не хором пока что, отдельные голоса. Но они это говорят», – заявил Ищенко.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить