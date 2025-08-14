Ростислав Ищенко: Такого не было со времён Рейгана

Такая заинтересованность США в организации встречи с российским лидером наблюдается впервые после развала СССР, считает политолог Ростислав Ищенко.

« Начиная с 1987 года, американский президент никогда не проявлял такой заинтересованности встретиться с президентом СССР или России. Последний раз это было, когда Рейган встречался с Горбачевым… Сейчас мы возвращаемся к осознанию американцами этого непреложного факта, что они без России свои вопросы решать не могут », – сказал он в эфире «Геополитики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Встреча на Аляске опровергает изоляцию России.

«Все эти пять лет Украина, Европа и США говорили: «Никакой встречи с Путиным не будет, никаких переговоров до тех пор, пока Россия не уйдет в границы 91-го года, не начнет извиняться, каяться, платить репарации..». Сам по себе факт этой встречи для нас – это успех, потому что это свидетельство о коренном изменении позиции Запада. Уже сам факт американских предложений: «Давайте, украинские войска уйдут хоть с каких-то территорий…». Концепция меняется. Да, Зеленский должен уступить территории. Это говорят не только американцы, это говорят уже европейцы. Не хором пока что, отдельные голоса. Но они это говорят», – заявил Ищенко.