Ширяев: Буданов положил спецназ под Покровском ради самопиара и пропаганды
Т.н. «дерзкая высадка» будановцев в окрестностях Покровска на первом этапе была блестящей операцией, однако затем фактически украинский спецназ был отдан на заклание.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это не высадка на территории противника, это даже не в серой зоне –фактически на окраине Гришино. Потом бойцы уже зашли в серую зону. Дальше Минобороны РФ опубликовало материалы, как их атаковали fpv-дронами, что там никто не выжил и т.д.
Но 11 человек! Даже если каждый из них совокупно обладает знаниями, умениями и воинской славой Шварцнеггерра и Сталлоне, сила спецназа в скрытности. …Даже в кинематографических сказках для взрослых не показывают, что силами 11 человек можно что-то сделать в городе, в котором сидят несколько бригад», – сказал Ширяев.
Рассуждая – «что это было», он озвучил предположение, что будановцы эвакуировали кого-то из западных советников или офицеров, однако сам эксперт придерживается другой версии.
«Больше всего это похоже на поддержание боевого духа товарищей. Почему были выбраны два Black Hawk, которые во всех боевиках используются. У украинцев полно других вертолётов ничуть не хуже. Но выбрали эти два, потому что наиболее отображают образ спецназа.
Это всё больше предстаёт как личный пиар Буданова (в реестре террористов в РФ), но из-за того, что вертолёты долетели до точки, сели, взлетели и вернулись назад невредимыми – начальный этап операции следует считать блестяще выполненным. ПВО российской армии в этом районе проспала эту высадку. Одно попадание в вертолёт налету – всё.
Подвергнуть такому риску людей – дело немыслимое. Они это сделали, у них получилось. Дальше что они могли сделать? Ничего. Тогда зачем этот риск? Единственное, могу придумать, что они осуществляли серьёзную операцию военной пропаганды», – предположил Ширяев.
