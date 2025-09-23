Сил сопротивляться – нет: Россия блокирует Купянск и создает котел под Лиманом – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия серьезно расширила плацдарм в Купянске и на Лиманском направлении. Все идет к обрушению фронта, потому что противопоставить этому движению ВСУ ничего не могут.

Об этом в эфире видеоблога NemyryaLive заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они на данный момент достигли достаточно значительных успехов в северо-западной части города, сумев закрепиться. По сути, вот эти вот силы и средства из состава 6-й общевойсковой армии противника выполнили ближайшую задачу – вышли достаточно, создали условия для дальнейшего блокирования Купянска с запада, в сторону дороги на Чугуев. Пока на данный момент Вооруженные силы Украины не могут этому воспрепятствовать… То есть постепенно устойчивость обороны на этом плацдарме, с продвижением противника в районе Купянска будет очевидно падать», – заявил Машовец.

Не лучше ситуация, по его словам, и на Лиманском направлении: