Соглашение Трампа, Алиева и Пашиняна. Русские унижены. Баку ликует. Армения окружена врагами

Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали в присутствии Дональда Трампа мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Это – демонстративная пощечина Москве, когда две бывшие советские республики выбирают гарантом Вашингтон.

Но, главное, американцы получают на 99 лет контроль над участком Зангезурского транспортного коридора у границы с Ираном.

«Будут размещены военные из ЧВК США в зоне коридора-дорог. По сути, создаётся американская полугосударственная военная база в Армении. Это сильный удар по интересам России. Это сильнейший удар по интересам Ирана. Потому что всё это прямо рядом с северной границей Ирана», – признает даже лоббирующий интересы Баку политолог Сергей Марков.

Политолог-русофоб Эрнест Варданян не скрывает злорадства.

«Эпоха доминирования России в этом регионе в прошлом. Теперь все рычаги контроля переходят в руки США. Ещё одно геополитическое поражение Путина».

А вот бывший сотрудник администрации президента историк Модест Колеров призывает не драматизировать ситуацию:

«Главная цель: Иран. Главная жертва: Армения. Главный довольный: Россия. Почему? Ей не пришлось заплатить ни за что. Трамп освободил Россию от банки с пауками в Закавказье. Теперь Россия просто обязана: изгнать Армению из ОДКБ и ЕАЭС, Азербайджан из любимых, а миллиард граждан Армении и Азербайджана – из безвизовой жизни в России».

Интересен диалог во время подписания соглашения:

«У вас двоих будут прекрасные отношения, а если у вас этого не получится, позвоните мне, и я все улажу», – сказал Трамп сидящим рядом Алиеву и Пашиняну.

«Кто, если не президент Трамп, заслуживает Нобелевской премии мира? Президент Трамп за 6 месяцев совершил чудо», – расшаркивался в ответ Алиев.

Впрочем, наблюдатели в «вечный мир» склонны не верить, напоминая, как в свое время «под гарантии» США подписывались соглашения между Израилем и палестинцами.

«Если не снести Пашиняна, Армения будет вассалом Алиева. Все разговоры о мире – это разговор зайца с волком», – пишет канал «Арцах 44».

Политолог Павел Данилин прогнозирует:

«Коридор пробит. Баку ликует. Иран отрезан от Армении. На севере Ирана появляется по сути дела огромная военная база США в виде Зангезурской колбасы, она же «Дорога Трампа». Армения оказывается отрезана от Ирана, и теперь ее окружают одни враги… Русские унижены и, скорее всего, будут выдавлены с Гюмри. А армянам надо готовиться к эмиграции. Во Францию, США, Россию, еще куда. Жизни им скоро на Кавказе из-за их врагов не будет. Спасибо предателю Пашиняну».

А вот участник ополчения Донбасса Алан Мамиев опасается, как бы вскоре не увидеть аналогичные кадры из Вашингтона с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.